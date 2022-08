Ulm

vor 48 Min.

Roxy will mit einem Festival mehr Frauen auf die Bühne holen

Lokal Mit einem FLINTA* Festival will Johanna Homburger Künstlerinnen in den Vordergrund rücken. Ein Gespräch über Probleme der Musikbranche und Diversität.

Von Laura Mielke

Warum ist ein Festival für FLINTA* notwendig?



Johanna Homburger: In der Musikbranche läuft es nicht anders als in allen anderen Branchen. Vor allem Frauen, aber auch andere Gruppen, bekommen weniger Plattform als Männer. Es gibt oft Argumente wie "es gibt doch nicht so viele Frauenbands" oder "da gibt's nicht so viel Auswahl". Das stimmt de facto nicht. Nur bei sehr bekannten Bands ist das so. Und das hat natürlich einen Grund. Die Bands, die viel gepusht werden, werden bekannter und da entsteht diese Differenz. Aber an sich gibt es genauso viele Musikerinnen wie Musiker. Es geht darum, dieses Gefälle nach und nach aufzuheben und anzugleichen. Musik ist für alle da.

