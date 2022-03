Rudresh Mahanthappa und sein Trio begeistern die Zuhörer in Ulm

Plus Das Rudresh Mahanthappa Hero Trio überrascht das Publikum im Stadthaus Ulm mit frischen Improvisationen und faszinierenden Soli.

Ein nahezu voll besetzter Stadthaus-Saal: Das ist jetzt wieder möglich, auch wenn Veranstalter Raimund Kast beim Konzert des Rudresh Mahanthappa Hero Trios Konzertbesucher auf die bestehende Maskenpflicht hinweisen musste. Das Konzert der drei Musiker, die der Verein für Moderne Musik nach Ulm geladen hatte – der indischstämmige New Yorker Saxofonist Rudresh Mahanthappa, der französische Bassist Francois Moutin und amerikanische Schlagzeuger Rudy Royston aus New Jersey – wurde für die Stadthausbesucher zum musikalischen und auch zum optischen Vergnügen.