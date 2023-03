Ulm

Rückschlag für die Innenstadt: Peek & Cloppenburg in Zahlungsschwierigkeiten

Gegenüber der angeschlagenen Galeria Kaufhof in Ulm entsteht über Peek & Cloppenburg Urban Eight. Ob P&C dafür jetzt noch Geld hat, ist durch das Schutzschirmverfahren offen.

Plus Zwei Insolvenzen, eine Fußgängerzone: Nach Galeria Kaufhof ist jetzt auch die Lage von Peek & Cloppenburg bedrohlich. Ausgerechnet in Ulm läuft gerade ein millionenschwerer Umbau.

Die Pläne für den Standort Ulm von Modehändler Peek & Cloppenburg sind ehrgeizig: Die obersten drei Etagen werden zu "Urban Eight". Es entstehen 3200 Quadratmeter Büroflächen, die laut Werbung per "außergewöhnlicher Arbeitsatmosphäre" samt einer "intensiv begrünten Dachterrasse" zu einer "Wohlfühloase mitten in der City" werden sollen. Doch nun schlittert "P&C" in die Insolvenz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

