Rücksichtloser Autofahrer: Passanten rennen, um nicht erfasst zu werden

In der Ulmer Stadtmitte kam es wohl zu einer brenzligen Situation. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte es offenbar eilig und soll mehrere Menschen gefährdet haben.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr. Ein Zeuge sei mit einem Mercedes in der Frauenstraße in Richtung Neue Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Bäckerei wollten Menschen über die Straße gehen. Deshalb bremste er.

18-jähriger Autofahrer gefährdet in Ulm Menschen mit seiner Fahrweise

Der 18 Jahre alte Fahrer eines Opels, der hinter dem Mercedes fuhr, hatte es offensichtlich eilig. Er soll den Mercedes rechts über die Busspur überholt haben. Hierbei wurden, so der Zeuge, mehrere Menschen gefährdet. Sie mussten nach seinen Angaben wohl "rennen", um nicht vom Opel erfasst zu werden.

Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei an der Bushaltestelle "Steinerne Brücke" den Fahrer des Opels. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) will den genauen Sachverhalt ermitteln und bittet Menschen, die durch den Opel am Freitag gefährdet wurden, sich zu melden. (AZ)