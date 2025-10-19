Rundfahrt und Treffen verhindert: Ulmer Polizei geht weiter gegen Tuner und Poser vor

Die Orte, wo sie sich treffen wollten, lassen sich in den Sozialen Netzwerken auch am Morgen danach noch nachvollziehen: An der B311 in Erbach, am Bibrisee in Laupheim und später sollte es noch als „Kolonne“ nach Ulm gehen, um „Stadtrunden“ zu fahren. Doch nach Angaben der Polizei sollen die Zusammenkünfte von Personen und Fahrzeugen aus der Szene der Tuner und Poser in der Nacht von Samstag auf Sonntag entweder gleich verhindert oder kurze Zeit später beendet worden sein. „Zusammengefasst kostete den Teilnehmern die Suche nach Treffpunkten Sprit, Nerven und Bußgelder“, heißt es einer Bilanz der Ordnungshüter.

Wie die Polizei mitteilt, hagelte es gleich mehrere Anzeigen wegen unnötigem Umherfahren, Geschwindigkeitsverstößen, Fahren mit einem nicht versicherten Kraftfahrzeug und Fahren unter Drogeneinfluss im Rahmen der durchgeführten Kontrollen. Die Ulmer Polizei hatte Wind davon bekommen, dass sich die Szene erneut an verschiedenen Örtlichkeiten in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach treffen möchte. Für gewöhnlich komme es im Zusammenhang mit derartigen Treffen immer wieder zu lautstarken Schleuderfahrten, in der Szene bekannt als Drifts und Burnouts. Auch auf dem Weg zu den Treffpunkten würden die Fahrer der oft getunten Fahrzeuge durch verschiedenste Fahrmanöver immer wieder auf sich aufmerksam machen.

Um diesem „seltsamen Treiben“ frühzeitig ein Ende zu setzen, überwachte die Ulmer Polizei mit zahlreichen Streifen des gesamten Präsidiums die Szene. An den jeweiligen Treffpunkten sei „intensiv“ kontrolliert und festgestellte Verstöße zur Anzeige gebracht worden.

Im Laufe des gesamten Abends hätten insgesamt etwa 100 Fahrzeuge der Szene zugeordnet werden können. Auf einem Parkplatz zählte die Polizei nach eigenen Angaben in der Spitze zwischen 60 und 80 Fahrzeuge. Trotz mehrfacher Umplanung sei es den Teilnehmern nicht gelungen, sich an einem der teilweise kurzfristig anberaumten Meetings über einen längeren Zeitraum aufzuhalten. Auch die abschließend geplante Stadtrundfahrt der Poser in Ulm habe ausfallen müssen, heißt es. Mehrere Motorradfahrer, die sich daran beteiligten, erhielten Platzverweise. Auch in Zukunft will sich die Polizei der Szene mit einem „wachen Auge“ annehmen. (AZ/krom)