vor 49 Min.

Russisch-orthodoxe Gemeinde in Ulm sammelt für Kinder in der Ukraine

Maxim Schmidt ist Hegumen, also Abt der russisch-orthodoxen Kirche, in Ulm. Seine Gemeinde hat bei einem Konzert in der Wengenkirche Spenden für Kinder in der Ukraine gesammelt.

Plus Konzerteinnahmen der Ulmer russisch-orthodoxen Gemeinde gehen an Kinder in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden. Es ist nicht die einzige Unterstützung.

In der Ulmer Wengenkirche fand ein Winterkonzert des Chors der russisch-orthodoxen Kirchengemeinde Heiliger Valentin und Pasikratus statt. Auf dem Programm standen weihnachtliche Weisen in russischer Sprache, aber zum Beispiel auch Sergej Rachmaninovs "Ave Maria" und Heinrich Schütz' "Vater unser" in deutscher Sprache. Das Besondere am Konzert: Die Spenden der Konzertbesucherinnen und -besucher helfen Kindern in der Ukraine, die unter den Folgen des Krieges dort leiden.

