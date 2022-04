Russische Cellistin in Ulm: "Diktaturen vergehen, aber Musik bleibt"

Plus Anastasia Kobekina spielt beim vierten Philharmonischen Konzert im CCU Ulm. In der Schweiz wurde ihr zuvor ein Auftritt untersagt, dabei spricht sie sich gegen Putin aus.

Das Programm des vierten Philharmonischen Konzerts im CCU stand bereits seit einem Jahr fest: vier russische Komponisten des 19. und des 20. Jahrhunderts - und als absoluter Höhepunkt die 27-jährige russische Ausnahmecellistin Anastasia Kobekina, die bereits mit ganz renommierten Orchestern der Welt spielte und auf dem Weg zu einer Weltkarriere ist. In Ulm durfte Anastasia Kobekina auftreten - in der Schweiz kurz zuvor nicht, und dies, obwohl sich Anastasia Kobekina klar gegen den russischen Diktator und gegen den Ukraine-Krieg ausspricht.