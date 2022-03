Ulm

vor 5 Min.

S. Oliver macht in Ulm in der Hirschstraße dicht

Plus Während H&M am Donnerstag in den Sedelhöfen eröffneten, macht S. Oliver kommenden Monat zu. Unklar ist, wer der Nachmieter sein wird.

Von Oliver Helmstädter

Die S. Oliver Filiale in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie ist längst zu, jetzt zieht das weit größere Geschäft in der Ulmer Fußgängerzone nach. "Wir sagen Bye" ist mit großen Lettern an die Schaufenster geklebt. Bis zur endgültigen Schließung am 24. April sollen Rabatte locken. So begründet der Konzern das Aus.

