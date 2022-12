Sabine Dröll nimmt Abschied vom Ersten Ulmer Kasperletheater

Plus Nach mehr als 20 Jahren verlässt Sabine Dröll das Erste Ulmer Kasperletheater, das sie einst mitgegründet hatte. Einen Hasen wird sie ganz besonders vermissen.

Sabine Dröll verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom Ersten Ulmer Kasperletheater, das sie zusammen mit Heike Gruber im Jahr 2001 gegründet hat. Sie tut es aus gesundheitlichen Gründen, und sie tut es mit einem lachenden und einem weinenden Auge – lachend, weil das Kasperletheater jetzt nach dem Ende der Corona-Beschränkungen floriert, weinend, weil ihr der Abschied angesichts des Herzbluts, das im Theater für die Kleinsten steckt, ungemein schwerfällt.