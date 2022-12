Sängerin Maren Kern kehrt in ihre Heimat zurück

Nach vielen Jahren auf den verschiedensten Bühnen in ganz Deutschland kehrt die gebürtige Langenauerin Maren Kern nach Ulm zurück. Am Theater spielt sie nun die Hauptrolle.

Am Ende der Premiere von "Der kleine Horrorladen" stand Maren Kern am Wochenende in der Mitte der Reihe der Akteure des Musicals. Strahlend nahm sie den Applaus für ihren Auftritt in der weiblichen Hauptrolle der jungen Blumenverkäuferin Audrey entgegen. Für Maren Kern, die in Langenau aufwuchs und Abitur machte, und die erst in diesem Jahr nach 14 Jahren auf verschiedenen Bühnen dieser Welt nach Ulm zurückkehrte, ist das ein Einstieg zuhause, der sie einfach nur glücklich macht.

Maren Kern spielt eine neue Version einer bekannten Rolle

Aus Maren Kerns Stimme spricht unbändige Freude, als sie von dem Moment erzählt, als sie die Zusage für diese weibliche Hauptrolle im Musical am Theater Ulm bekam, wo sie schon dreimal zuvor Gastrollen hatte (in "Hair", "Rock of Ages" und "Dracula"): Hüpfend und springend wie ein kleines Mädchen habe sie das Theater verlassen, erzählt sie, habe sich in ein Café an der Donau gesetzt und sich zunächst ein Glas Prosecco bestellt. Dieses Glück musste erst einmal verarbeitet werden. Wobei die Rolle der Audrey für sie durchaus eine Herausforderung darstellt: "Ich habe über Jahre normalerweise immer starke Frauen gespielt und gesungen." Aber Audrey wächst in üblen Verhältnissen auf und wird von Männern benützt und geschlagen; sie kennt es kaum anders und ist überzeugt, auch nichts Besseres zu verdienen.

"Oft wird Audrey als blondes Dummchen dargestellt", erzählt Maren Kern. In die Rolle eines Charakters zu schlüpfen, der ganz anders ist als bisher dargestellte Figuren, ist für sie aber gerade auch "eine ganz tolle Erfahrung". In der Ulmer Inszenierung ist Audrey zwar auch das amerikanische Girlie mit den Vorstadtträumen vom Häuschen, von Ehemann und Toaster, aber doch ein klein wenig anders als das pure Dummchen. Sie hat rote Haare und trägt letztlich ein gutes Stück zur eigenen Befreiung aus den Umständen bei. All das Pink, das Maren Kern im Stück dennoch trägt, würde sie privat nie anziehen, räumt sie ein. Im Stück aber – ja, da passt es. "Und die rosarote E-Vespa, mit der ich am Ende auf die Bühne komme, das ist tatsächlich meine eigene!"

Neue Ausbildung während der Pandemie

Maren Kern wohnt seit kurzer Zeit in Ulm. Getanzt hat sie schon als Vierjährige, die Leidenschaft für die Bühne entwickelte sich früh, und sie hat neben ihrer Gesangsausbildung auch eine Tanzausbilung im Klassischen Tanz, im Jazzdance und im Modern Dance. Nach dem Abitur verließ sie die Region, besuchte die Stage School in Hamburg und schloss diese im Jahr 2011 ab, war in ganz Europa auf Tour, auch (mit der Tourneeproduktion "Mozart") in Shanghai, und sie stand viel auf Kreuzfahrtschiffen mit ihrem Soloprogramm "Diva of Pop" auf der Bühne; vor der Pandemie war sie sogar für den Broadway World Award nominiert. Dann kam die Pandemie, und Maren Kern machte sich von der Bühne unabhängig mit einer Ausbildung zum Vokal- und Business-Coach, sie startete ihre eigene Firma "KernKompetent". All das laufe gut – "aber jetzt, wo es wieder möglich ist, auf der Bühne zu stehen, bin ich doch sehr glücklich darüber, dass ich wieder spielen kann", sagt die 33-Jährige.

Im Sommer singt Kern auf Schloss Schönbrunn

Ihre Rückkehr nach Ulm habe private und berufliche Gründe gehabt, erzählt Maren Kern. Die Welt aber lockt trotzdem: Beim nächsten Projekt, dem sie sich widmen wird, wird sie in Wien im Ambiente von Schloss Schönbrunn auf der Bühne stehen – wie im vergangenen Sommer in der Rolle des Fräulein Windisch, vor 11.000 Zuschauern. In der Region Ulm aber hat sie ein großes privates und berufliches Netzwerk – unter anderem tritt sie mit Katharina Godolt seit 2019 als "Duo Mensch" auf.

