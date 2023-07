Ulm

Salamander macht zu, ein anderer Schuhladen in der Ulmer Hirschstraße auf

Rückschlag für den Ulmer Einzelhandel: Das Salamander-Schuhgeschäft in der Hirschstraße macht dicht.

Plus An exponierter Stelle in bester Lage schließt der Schuhhändler Salamander seine Filiale, ein anderer eröffnet gegenüber. Auch das ist aber ein Symptom der Krise.

"Wir schließen – Totalräumungsverkauf" steht auf roten Plakaten an den Schaufensterscheiben der Salamander-Filiale. Bereits im Dezember schickte der Schuhkonzern Ara seine Einzelhandelstochter Salamander in die Insolvenz. Eine Umstrukturierung per Schutzschirmverfahren ging nun offenbar schief. Und: Schuhe gibt es bald auch im Ex-H&M.

Salamander in Ulm macht dicht

Seit vergangenem Samstag läuft in Ulm der Ausverkauf, wie Filialleiterin Ute Traub auf Nachfrage mitteilt. Wann genau das letzte Paar Schuhe in der Hirschstraße 6 den Besitzer oder die Besitzerin wechselt, lasse sich nicht sagen. "Sicherlich dauert es noch ein paar Wochen, bis alles weg ist." Über die Umsätze und Stimmung in der Ulmer Filiale möchte Traub nichts sagen. Fakt sei, dass die Filiale mit neun Beschäftigten geschlossen wird. Für weitere Infos sei der Mutterkonzern Ara zuständig.

