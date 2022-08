Ulm-Seligweiler

vor 49 Min.

Wie Samuel Koch über Glück und seine Reha-Zeit in Ulm denkt

Lokal Samuel Koch verunglückte bei "Wetten, dass...?" und sitzt seitdem im Rollstuhl. Vor Querschnittgelähmten spricht er über den Unfall, Glück und die Reha in Ulm.

Von Stefan Kümmritz

Samuel Koch war ein sehr guter und leidenschaftlicher Turner. Am 4. Dezember 2010 verunglückte er bei "Wetten, dass..?" vor den Augen eines Millionenpublikums bei seiner Wette so schwer, dass er seitdem vom Hals an querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen ist. In den Jahren danach ist viel über das Unglück, über ihn und sein Leben als Querschnittgelähmter berichtet worden. Am Dienstagabend erzählte er beim 150. Stammtisch der Fördergemeinschaft des Querschnittgelähmtenzentrums (FGQZ) am Ulmer RKU selbst. Koch war der "Stargast" beim Jubiläumsstammtisch im Hotel Seligweiler, wie Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Sektionsleiter des Querschnittgelähmtenzentrums und Vorsitzender des Vereins, sagte.

