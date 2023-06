Satire im Ulmer Zelt: Max Uthoff kommt zähnefletschend auf den Hund

Der Meister der geschliffenen Satire teilt im Ulmer Zelt so ziemlich nach allen Seiten aus und wir dafür gefeiert. Sein Solo-Programm legt er etwas anders an als seine Auftritte in der ZDF-Sendung "Die Anstalt".

Der Mann hat einfach Biss. Der schnappt nicht nach vorbeischlendernden Wadln, der beißt gerne hart zu. Max Uthoff ist der Terrier unter den deutschen Kabarettisten – obwohl er einen solchen Vergleich möglicherweise nicht schätzt. In seinem aktuellen Programm lässt er kein gutes Fellhaar an des Menschen liebstem Vierbeiner, obwohl es den schön rätselhaften Titel „Moskauer Hunde“ trägt. Er beißt gerne in so ziemlich alle Richtungen, dennoch hat ihn das Publikum im voll besetzten Ulmer Zelt gefeiert. Zurecht.

Max Uthoff geht bei seiner Satire tiefer als manche Kollegen

Eigentlich ist sein neues Programm schon bald vier Jahre alt, weshalb der Titel auch nichts mit dem verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun hat. Im Herbst 2018 präsentierte er es zum ersten Mal bei einer Vorpremiere im Langenauer Pfleghof. Aus dem alten Text hat er allerdings nur noch recht wenig behalten. Es ist ja seither eine Menge passiert, auf das ein Kabarettist seines Schlages mit zornig gefletschten Zähnen blicken muss. Uthoff tut das wie immer mit liebevoll geschärften, wohlgesetzten Worten, wie man das eben von seinen Auftritten in der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ kennt, wo er mit seinem Partner Klaus von Wagner nicht einfach nur Tagesaktuelles veralbert wie Senderkollege Oliver Welke in der „Heute-Show“. Die beiden gehen tiefer und nehmen sich pro Auftritt nur ein Thema vor. Das kann spätabends in seiner Faktenfülle zuweilen ermüdend sein.

In seinen Soloauftritten bleibt Uthoff zwar auch den zuweilen detailliert ausgebreiteten Fakten treu, allerdings deckt er in rund zwei Stunden netto ein viel breiteres Themenspektrum ab. Beinahe atemlos prasselt der Text auf sein Publikum herab, da ist natürlich Mitdenken gefordert, zumal die Pointen auf sein Publikum in schneller Folge einprasseln wie die Schläge eines Boxers. Das ist hoch beglückend, obwohl Uthoff wirklich in alle Richtungen austeilt und besonders lustvoll die Konsumgesellschaft geißelt, zu der ein gut situiertes Kabarettpublikum nun mal gehört. Das Zelt dürfte wieder mal eine AfD-freie Zone gewesen sein. Aber auch CDU-Wählerinnen und Wähler waren nach Uthoffs Vermutung eher spärlich vertreten, denn: „Ich erwarte schon ein Minimum an politischem Interesse.“ Vielleicht waren auch ein paar SUV-Fahrer darunter, die zu Uthoffs Zielscheiben gehören. Mit der Wahl ihres Gefährts brächten sie zum Ausdruck: „Die Zukunft unserer Enkel ist mir scheißegal.“

Uthoffs Lieblingsfeind ist und bleibt der Kapitalismus

Natürlich hat Uthoff auch seine Lieblingsfeinde. Dem FDP-Chef Christian Lindner zeigt er besonders gerne die Zähne („Wir wissen, dass die Unfallgefahr am größten ist, wenn die Ampel gelb blinkt“) und bei jemandem wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing stoße Satire irgendwann an ihre Grenzen. Ohne den bayerischen Ministerpräsidenten kommt hierzulande kein Kabarettisten-Text aus. Angesichts des dauerwahlkämpfenden CSU-Chefs sei es im Freistaat derzeit nicht möglich, ein Foto zu schießen, auf dem nicht Markus Söder drauf sei. Doch der grundsätzliche Hauptfeind ist für Uthoff nach wie vor der Kapitalismus mit seinen Auswüchsen und Ungerechtigkeiten sowie seiner zerfallenden Gesellschaft. Dafür macht er den seit vier Jahrzehnten herrschenden Neoliberalismus verantwortlich, dem er sich mit Verve, exquisitem Sarkasmus und einem Schuss Bitterkeit widmet: Das Blutvergießen werde im Kapitalismus erst aufhören, wenn der Frieden mehr Gewinn einbringe als der Krieg.

Das Gendern kann man auch lassen

An der tobenden Debatte über das Gendern, diesem „Kulturkampf“, arbeitet sich Uthoff nicht groß ab. Er empfiehlt dem Publikum nur: „Macht es oder lasst es.“ Allerdings dürfe Faulheit nicht als Begründung herhalten. Überhaupt lässt er Gedankenträgheit bei seinem Publikum nicht zu. Wer zu ihm kommt, sollte schon fit sein beim Mitdenken, was im Zelt ganz offenkundig der Fall ist, denn Uthoff wird mit Recht gefeiert.

Ach ja, da ist ja noch das Thema Hunde, für die er nicht sonderlich viel übrig hat, zumal dann nicht, wenn sie in manchen Ländern derart umfassend gehegt und versorgt werden, dass dies umgerechnet einem deutlich höheren Jahres-Einkommen entspricht, als es Menschen in vielen afrikanischen Ländern zur Verfügung steht. Grundsätzlich hält Uthoff den Hund für so etwas wie den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß: „Treudoof bis zum bitteren Ende, egal welches Arschloch am anderen Ende der Leine steht.“