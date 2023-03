Ulm

vor 16 Min.

Schafft Ulm die Sozialquote im Wohnungsbau wieder ab?

Plus Wohnen wird immer teurer, Fördergeld für Neubauten fehlt. Geht es nach OB Czisch, steuert Ulm auch mit Einschnitten dagegen. Nicht nur ein Weg ist denkbar.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Wer bauen will, muss oft bis zu einem Stichtag fertig sein. Wer länger braucht, verliert seine Option. Am Weinberg in Ulm hat die Stadt nun reihenweise Optionen verlängert. Zu groß ist die Sorge, dass dort sonst erst einmal überhaupt nichts geschieht. Denn die Bauträger scheuen sich: hohe Zinsen, hohe Baukosten, hohe Standards, mangelnde staatliche Förderung. Doch die Stadt wächst, die Nachfrage ist hoch. Ulm hat nicht viele Hebel, um an diesen Problemen etwas zu ändern. Doch Oberbürgermeister Gunter Czisch kündigt an, nun alles zu hinterfragen. Gibt die Stadt beim Bauen Grundsätze auf?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen