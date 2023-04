Ulm

18:37 Uhr

Schandmaul gibt ausgelassenes Auftaktkonzert im Roxy

Plus Die Mittelalter-Folk und -Rockband Schandmaul feiert heuer ihren 25. Geburtstag. Die Ulmer Fans begeistern sie mit neuen und alten Liedern gleichermaßen.

Von Franziska Wolfinger

Schandmaul stehen für tanzbaren Mittelalter-Rock - und das seit inzwischen 25 Jahren. Im Ulmer Roxy startete die oberbayerische Band nun mit ausgelassen feiernden Fans zu ihrer Jubiläumstour.

Am 14. November 1998 gab die Band ihr allererstes Konzert - "Ich bin mir nicht sicher, aber manche von euch haben da wohl noch in die Windeln gemacht", sagte Sänger und Bandgründer Thomas Lindner mit Blick ins Publikum. Und es stimmt: Alte Fans mischen sich mit ganz jungen. Auch ein Vierteljahrhundert nach Bandgründung schaffen es Schandmaul noch, stets ein neues Publikum zu begeistern. Ebenfalls aus dem Jahr 1998 stammt dann auch das erste Lied der Gruppe. Das "Teufelsweib" verführt nach wie vor zum Mitsingen und Mittanzen. Mit einer ausgewogenen Mischung aus den neueren und rockigeren Liedern - etwa von der 2022 erschienenen Platte "Knüppel aus dem Sack" - und den alten, meist noch etwas mittelalterlicher angehauchten Fanlieblingen unterhielten sie das Ulmer Publikum, in dem sich auch einige Zuschauerinnen und Zuschauern in den zum Mittelalter-Motto passenden Gewandungen befanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

