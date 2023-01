Scheiben an Lokal eingeschlagen: Mann verursacht 20.000 Euro Schaden

In der Ulmer Innenstadt richtet ein Mann immensen Schaden an. Alle Scheiben eines Lokals werden eingeschlagen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Einen Schaden von rund 20.000 Euro hat ein bislang unbekannter Mann an einem Lokal in der Ulmer Innenstadt verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Demnach griff der Mann am frühen Montagmorgen, kurz vor 1 Uhr das Lokal in der Glöcklerstraße an. Er schlug alle Scheiben ein. Jeweils die äußere Verglasung brach. Den Sachschaden schätzen die Betreiber auf rund 20.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, um den Täter zu finden. Nach ersten Erkenntnissen trug der Unbekannte eine helle Daunenjacke mit einem dunklen Strich auf der Kapuze, eine helle Hose sowie auffällige Schuhe mit schwarzer Ferse und heller Spitze.

Wer den Mann kennt, ihn gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)