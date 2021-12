Ulm

18:00 Uhr

"Schlacht" um Milliarden: Wer wird Nachfolger von Drogeriekönig Erwin Müller?

Brodelt ein Kampf um sein Erbe? Beim Richtfest für das neue Hotel am Münsterplatz bekam Erwin Müller von Architekt Klaus Ankner ein Geschenk.

Plus Von einer "Schlacht um die Müller-Milliarden" wird im Boulevard und Wirtschaftsmagazinen spekuliert. Eine wichtige Rolle soll dabei seiner zweiten Ehefrau zukommen.

Von Oliver Helmstädter

Das Manager-Magazin schreibt von einer "Erbschlacht um das Milliardenimperium des Erwin Müller". In der Januar-Ausgabe wird in der Titelstory spekuliert, dass dem Drogeriekönig der Verlust über Kontrolle seines Unternehmens an ein "glitschig-glamouröses Netzwerk" droht. Eine Rolle spielen demnach diverse Stiftungen, eine Ordensverleihung und eine Parteispende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen