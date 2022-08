Schlägerei am Deutschhaus: Polizei muss mit starken Kräften anrücken

Am Rondell des Ulmer Parkhauses Deutschhaus gibt es immer wieder Ärger. Jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Schlägerei.

Es passierte am hellen Nachmittag: Am Freitag wurde die Polizei gegen 14.40 Uhr von mehreren Passanten alarmiert. Der Grund: Im Bereich des Deutschhaus-Rondells prügelten sich mehrere Personen. Die Polizei rückte "mit starken Kräften" an und sorgte für Ruhe.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war wohl, dass eine jüngere, bislang unbekannte Frau eine 15-Jährige an den Haaren gezogen hatte. Die Jugendliche wurde zu Boden geschubst und getreten. Daraufhin mischten sich diverse Männer in die Schlägerei mit ein und hieben ebenfalls aufeinander ein. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei zog dann ein 18-Jähriger einen Teleskopschlagstock aus der Tasche und traktierte damit einen 48-Jährigen. Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung und musste ärztlich versorgt werden. Dem 18-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ulmer Polizei ermittelt. (AZ)

