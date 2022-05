Ulm

Schlägerei an Imbiss in Ulm

Eine Schlägerei an einem Imbiss in Ulm beschäftigt die Polizei.

Offenbar grundlos hat ein 21-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in der Warteschlange vor einem Imbiss in Ulm zugeschlagen.

Gegen 3.30 Uhr stand eine 28-Jährige mit ihrer Freundin am Ulmer Marktplatz in der Warteschlange vor einem Imbiss. Der 21-Jährige kam hinzu und schubste die beiden Frauen grundlos zur Seite. Darüber entstand ein Streitgespräch. In dessen Verlauf stieß der junge Mann die Frau zu Boden. Diese verletzte sich dabei nach Angaben der Polizei am Handgelenk. Faustschläge mitten in Ulm Ein 28-jähriger Mann wollte der Frau helfen. Auch er wurde von dem Aggressor geschlagen. Er bekam einen Faustschlag ins Gesicht. Der Schläger flüchtete danach. Die mittlerweile alarmierte Polizei stellte ihn kurz darauf im Rahmen der Fahndung. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (AZ)

