Schlägerei auf der Straße: 20-Jähriger streckt zwei Angreifer nieder

Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, stoppten zwei Männer ihr Auto in der Ulmer Banzenmacher Straße ohne ersichtlichen Grund. Ein 20-Jähriger konnte nicht vorbeifahren und forderte sie zur Weiterfahrt auf. Daraufhin stiegen die 18- und 22-jährigen Brüder aus und es kam zu einer Rauferei.

Nachdem der 20-Jährige zunächst am Boden liegend geschlagen wurde, wendete sich das Blatt und der Geschädigte konnte beide niederstrecken. Zur Versorgung ihrer Blessuren wurde ein Rettungswagen gerufen. Der Geschädigte sprach gegen die Brüder eine Drohung aus.

Gegen die Brüder wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den eigentlich Geschädigten wegen Bedrohung ermittelt. (AZ)