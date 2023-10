Ulm

vor 32 Min.

Schlägerei bei "Spaziergang" am Ulmer Bahnhof: Flog zuvor eine Bierdose?

Die Bundespolizei musste wegen einer Schlägerei am Ulmer Hauptbahnhof am Freitagabend ausrücken.

Artikel anhören Shape

Am Hauptbahnhof in Ulm liefern sich am Freitagabend Teilnehmer eines sogenannten Kerzenspaziergangs und Personen eines örtlichen Trinkerkreis eine Schlägerei.

In der Bahnhofsunterführung des Ulmer Hauptbahnhofs zu den Sedelhöfen ist es am Freitagabend gegen circa 19.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichtet, waren Teilnehmer eines sogenannten "Kerzenspaziergangs" und Personen aus einem örtlichen Trinkerkreis an der Schlägerei beteiligt. Nach Aussagen der Polizei liefen die Teilnehmer des Kerzenspaziergangs zunächst friedlich an den Personen aus der Trinkerszene vorbei. Erst Personen im hinteren Teil des Kerzenspaziergangs seien in die Schlägerei verwickelt gewesen. Es sei zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Ein Teilnehmer des Kerzenspaziergangs habe unter anderem mit einer Fahne auf eine Person der Gegenseite eingeschlagen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Wie bei vergleichbaren Aktionen aus der Szene üblich, wurde auch dieser Demo-Zug live im Internet gestreamt. In einem Video, das auf YouTube im Nachgang anzuschauen ist, sind plötzlich Sirenen zu sehen, als sich die Spitze der Versammlung bereits am Albert-Einstein-Platz bei den Sedelhöfen befindet. Mehrere Polizeistreifen rücken an, Beamte rennen die Treppen hinunter. Eine Frau und ein Mann berichten in dem Video, dass ein Passant zuvor eine 0,5-Liter-Bierdose angeblich absichtlich habe herunterfallen lassen. Die Dose soll unmittelbar neben einer Frau gelandet sein, die an dem "Spaziergang" teilnahm. Getroffen worden sei nach Angaben der Personen im Video niemand. Die Aufnahme wurde wenige Augenblicke später abgebrochen, weil die Polizei mit dem Mann hinter der Person abklären wollte, ob das Video als mögliches Beweismittel dienen kann. Ob dieser vermeintliche Bierdosenwurf der Auslöser für die nachfolgende Schlägerei war, ist unklar. Die Polizei war vor Ort und versuchte zu klären, was passiert war. Zur Stunde ermittelt die Polizei noch die genauen Umstände. (AZ/krom)

Themen folgen