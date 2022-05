Schlägerei mit 40 Personen am Ulmer Hauptbahnhof: Polizist wird verletzt

Schläge, Tritte, auch Flaschen werden geworfen: Am Ulmer Hauptbahnhof prügeln sich zwei Gruppen mit je gut 20 Personen. Die Polizei muss einschreiten und sucht jetzt Zeugen.

Circa 40 Personen waren nach Angaben der Bundespolizei am Samstagabend am Ulmer Hauptbahnhof in eine Schlägerei verwickelt. Die Polizei musste einschreiten. Ein Beamter sei dabei verletzt worden, heißt es. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Zu der körperlichen Auseinandersetzung sei es am Samstag gegen 20.05 Uhr gekommen. Zwei Gruppen von jeweils circa 20 Personen seien am Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofes aufeinandergetroffen. Die Beteiligten sollen sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Auch verschiedene Gegenstände sollen zum Einsatz gekommen sein. Unter anderem seien Flachen geworfen worden.

Schlägerei am Ulmer Hauptbahnhof: Polizei setzt Schlagstöcke ein

Alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei hätten die Auseinandersetzung durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken beenden und die beiden Personengruppen trennen können. Hierbei sei ein Beamter leicht verletzt worden.

Der genaue Ablauf des Vorfalls und die Hintergründe der Tat seien aktuell Gegenstand der Ermittlungen, heißt es. Mehrere Personen seien im Anschluss vorläufig festgenommen worden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs übernommen.

Da mehrere Personen den Vorfall gesehen und auch gefilmt haben sollen, werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer 0711/870350 zu melden. (AZ)