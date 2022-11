Schlägerei vor Ulmer Lokal: Mann geht mit Glasscherbe auf Kontrahent los

Ein 22-Jähriger, der bei der Schlägerei auf der Straße schlichten will, wird verletzt. Ein Beteiligter flüchtet. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Streit zweier Männer ist am frühen Sonntagmorgen in Ulm eskaliert. Vor einem Lokal in der Karlstraße kam es nach Polizeiangaben zu einer Prügelei. Ein 22-Jähriger, der wohl schlichten wollte, wurde verletzt.

Wie die am Montag Polizei mitteilt, gerieten die zwei Männer gegen 5 Uhr in dem Lokal in Streit. Der Disput verlagerte sich nach draußen und mündete dort in eine körperliche Auseinandersetzung.

Schlägerei in Ulm: 30-Jähriger bewaffnet sich mit Glasscherbe

Ein 30-Jähriger soll sich mit einer Glasscherbe bewaffnet haben und damit auf sein Gegenüber losgegangen sein. Ein 22-Jähriger versuchte zu schlichten und wurde durch die Glasscherbe leicht an der Hand verletzt.

Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der 30-Jährige vor Ort. Sein Kontrahent hatte das Weite gesucht. Der 30-Jährige verhielt sich gegenüber der Polizei aggressiv und wollte seine Verletzungen nicht behandeln lassen.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen auf. (AZ)