Schmuck bei Einbruch in Wohnhaus in Wiblingen gestohlen

In Wiblingen wurde in ein Haus eingebrochen und Schmuck gestohlen.

Am helllichten Tag wird in ein Wohnhaus in Wiblingen eingebrochen. Sämtliche Räume und Schubladen wurden durchwühlt.

In ein Wohnhaus im Ulmer Stadtteil Wiblingen ist am Mittwoch am helllichten Tag eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben wurde dabei Schmuck gestohlen. In der Zeit zwischen 13 und 14.30 Uhr soll es zum Einbruch in der Straße Im Wiblinger Hart gekommen sein. Die Einbrecher hebelten mit einem Werkzeug die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. So gelangten die Unbekannten ins Innere. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schubladen. Dabei fanden sie Schmuck. Den machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon: 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. (AZ)

