Ulm

vor 18 Min.

Schneider Geiwitz & Partner darf neuen Firmensitz am Ulmer Donauufer bauen

So soll der Neubau der Großkanzlei Schneider Geiwitz & Partner SGP im Gleisdreieck am Ulmer Donauufer aussehen.

Plus Nach vielen Debatten und teils starker Kritik bringt der Ulmer Gemeinderat das Projekt am Donauufer auf den Weg. Kurz vorher kommen noch einmal neue Vorwürfe auf den Tisch.

Von Sebastian Mayr

Die Wirtschaftskanzlei Schneider Geiwitz & Partner (SGP) darf ihren neuen Stammsitz am Ziegelländeweg in Ulm errichten. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend der dafür erforderlichen Satzungsänderung mehrheitlich zugestimmt. Die Entscheidung betrifft das vielleicht letzte bebaubare Grundstück am Ulmer Donauufer. Kurz vor der Entscheidung hatten sich noch einmal Kritiker zu Wort gemeldet.

