Polizeihubschrauber im Einsatz: Suche nach seit Monaten vermisstem 18-Jährigen

Die Polizei sucht seit Monaten nach dem in Schnürpflingen wohnhaften Jakub Palko. An diesem Donnerstag war deshalb ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Seit Anfang Juni fehlt von dem 18-jährigen Jakub Palko jede Spur. An diesem Donnerstagvormittag, 22. Dezember, hat die Polizei im Bereich Schnürpflingen wieder nach ihm gesucht. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Demnach kreiste am Donnerstagvormittag zwischen 10 und 11.30 Uhr ein Polizeihubschrauber über der Gegend. Warum der Einsatz nach mehreren Monaten erfolgt und was die Ermittler dazu veranlasste, war vom Polizeisprecher nicht zu erfahren. Nur so viel: Wenn es im Rahmen der Ermittlungen für notwendig angesehen werde, dass mit dem Hubschrauber nachgesehen werden muss, "dann macht man das", so der Polizeisprecher. Ob und wenn ja, was dabei gefunden wurde, blieb unklar.

Wie berichtet, wurde das Verschwinden des 18-Jährigen am 13. Juni der Polizei mitgeteilt. Schon seit dem Vormittag des 7. Juni fehlt von ihm an seiner Wohnanschrift in Schnürpflingen jegliche Spur.

Die Polizei leitete anschließend eine Suche und Ermittlungen ein. Da die Maßnahmen bis dato ohne Erfolg verliefen, wurde am 23. Juni im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm gesucht. Es bestehe der Verdacht, dass Jakub Palko etwas zugestoßen sein und er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, hieß es damals. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es weiterhin nicht, der Fall werde weiterhin als Vermisstenfall behandelt, so der Polizeisprecher am Donnerstag.

Vermisst: Wer hat diesen jungen Mann gesehen? Foto: Polizei

Jakub Palko ist 1,85 Meter groß und hat eine muskulöse Statur und braune, kurze Haare. Bekleidet soll er mit schwarzen Nike-Schuhen und einer schwarzen Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen gewesen sein. Zudem trug er einen dunklen Pulli und eine dunkle Base Cap.

Die Polizei fragt:

Wer hat Jakub Palko seit dem 7. Juni gesehen?

seit dem 7. Juni gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle. (AZ)