Ulm: Schockanruf aufgeflogen: Eine Seniorin verunsichert die Betrüger

Ulm

Schockanruf aufgeflogen: Eine Seniorin verunsichert die Betrüger

Eine 69-Jährige hat sich von den Schurken nicht überrumpeln lassen.
    Oft täuschen die Betrüger am Telefon eine Notsituation vor und berichten etwa von einem Verkehrsunfall.
    Oft täuschen die Betrüger am Telefon eine Notsituation vor und berichten etwa von einem Verkehrsunfall. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    In Ulm hat es am Dienstagnachmittag einen Schockanruf gegeben. Doch eine 69-Jährige erkannte schnell den Betrugsversuch.

    Gegen 16 Uhr rief ein Unbekannter bei der Frau aus Ulm an. Am Telefon gab er sich als Polizist aus und erklärte, dass die Tochter wohl in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Als die Frau eine Nachfrage stellte, beendete der Anrufer das Gespräch. Zu Geldforderungen kam es deshalb nicht.

    Die Seniorin erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

