Schockanrufer machen in Ulm Beute: Frau übergibt Schmuck an Betrüger

Am Mittwoch brachten skrupellose Betrüger eine Seniorin aus Ulm um ihren Schmuck.

Jeder kennt sie, die Anrufe von Betrügern, die Menschen übers Ohr hauen wollen. Dass sich die Flut an Anrufen immer mal wieder lohnt, zeigt nun ein Fall aus Ulm: Am Mittwoch, gegen 12 Uhr, klingelte nach Angaben der Polizei das Telefon einer Frau aus Ulm. Mit weinerlicher Stimme täuschte ein Betrüger vor, der Enkel der Frau zu sein. Er habe einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Anschließend gab sich ein weiterer Betrüger als Polizist aus.

Schockanruf: Frau in Ulm übergibt Schmuck

Um den angeblich in Haft sitzenden Enkel nun gegen Kaution freizukaufen, forderte er Geld und Schmuck. Der angebliche Polizist schickte einen Abholer an die Adresse der Frau in der Ulmer Weststadt. Etwa gegen 14.30 Uhr übergab die Seniorin ihren gesamten Schmuck an zwei unbekannte Abholer. Unmittelbar danach erkannte sie den Betrug und ihre Angehörigen erstatteten Anzeige. Die Kriminalpolizei Ulm (0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Den ganzen Tag kam es zu weiteren "Schockanrufen" in Ulm, bei denen es jedoch laut Polizei zu keiner Geld- oder Schmuckübergabe kam. (AZ)