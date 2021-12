Schöne Bescherung: Frau in Ulm findet an Heiligabend Parkkralle an ihrem Auto vor

Weil sie an Heiligabend ihr Auto auf dem falschen Parkplatz abstellte, hat eine Frau in Ulm eine böse Überraschung erlebt. Die Polizei ermittelt.

Wegen eines Falls von Nötigung an Heiligabend ermittelt die Polizei in Ulm. Am Freitag gegen 22 Uhr kehrte eine Frau zu ihrem Fahrzeug in der Keplerstraße zurück. Sie musste feststellen, dass ein Unbekannter eine Parkkralle angebracht hatte und verständigte die Polizei. Die Frau hatte ihr Auto gegen 20.30 Uhr geparkt und einem Bekannten Essen vorbeigebracht. Bei dem Parkplatz handelte es sich um einen privaten Stellplatz.

Die Ulmer Polizei ermittelt in dem Fall

Der Verantwortliche konnte ermittelt werden. Er war jedoch nicht zuhause. Die Parkkralle musste aufgeflext werden, um der Frau eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Der Stellplatzverantwortliche meldete sich noch am selben Abend bei der Polizei. Er war bei seinen Eltern gewesen. Laut Polizei gab er an, dass er keine Parkkralle an dem Auto der Frau angebracht habe. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Ulm-Mitte in der Sache. (AZ)