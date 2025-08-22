Polizisten schießen auf bewaffneten Mann: Was bisher bekannt ist

Nach einem versuchten Einbruch mussten Polizisten am frühen Donnerstagnachmittag mehrfach auf einen 26-jährigen Mann schießen, der anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus kam.

Das Geschehen trug sich auf dem Grundstück eines L-förmigen Mehrfamilienhauses in der Nähe des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis in der Ulmer Innenstadt zu. Die Polizei bestätigt, dass es gegen 12.35 Uhr zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch in der Böblingerstraße direkt neben dem Landratsamt kam. Er richtete sich gegen eine „mutmaßlich psychisch auffällige Person“. Es soll sich um einen 26-jährigen Mann handeln, der schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand konnte die Polizei am Donnerstag nicht machen.

Polizeibeamte gehen von Wohnung zu Wohnung, um Zeugen zu befragen

Am Nachmittag ist die Polizei vor Ort mit einem Großaufgebot vertreten. Zahlreiche Streifenbeamte haben die Wiese hinter dem Wohnblock neben dem Landratsamt weiträumig abgesperrt. Auf der Wiese sind Spurensicherer der Ulmer Kriminalpolizei an der Arbeit. Beamte des Kriminaldauerdienstes gehen von Wohnung zu Wohnung, um Zeugen zu finden und zu befragen.

Die Ermittlungen zum Tathergang laufen auf Hochtouren. Foto: Thomas Heckmann

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg aus Stuttgart ist ebenfalls mit mehreren Beamten vor Ort, sie leiten die Ermittlungen, um eine neutrale Erfassung aller Spuren zu gewährleisten. Mehrere Notfallseelsorger begleiten die Ermittler, um die psychischen Folgen für Augenzeugen und die eingesetzten Beamten zu minimieren.

Die Spurensicherung hat sich trotz Regen einen Klapptisch aufgestellt, auf dem Markierungsfarbe und Tüten liegen. Jedes auf der Wiese herumliegende Teil wird fotografiert und vermessen. Darunter sind neben Kleidungsstücken und persönlichen Gegenständen des Angeschossenen auch Teile der Amok-Schutzausrüstung eines Beamten. Offenbar hat ein Beamter diese abgelegt, um die Schussverletzungen des Angreifers zu versorgen, bis der Rettungsdienst eingetroffen war.

Ein Blumenkasten wurde heruntergerissen, die Polizei sucht nach Spuren

Von besonderem Interesse ist für die Spurensicherung auch der Balkon einer Hochparterre-Wohnung. Hier ist einer der Blumenkästen heruntergerissen. Beamte in weißen Einweg-Schutzanzügen kriechen unter den Balkon, um auch dort nach Spuren zu suchen. Dazu gehören beispielsweise die Projektile der von der Polizei abgeschossenen Patronen.

Einige Nachbarn haben die Ereignisse mitbekommen und auch, was sich davor zugetragen haben soll. Nach diesen Informationen soll der von der Polizei angeschossene Mann zuvor versucht haben, über den Balkon in eine Hochparterre-Wohnung einzudringen. Dabei soll der Mann auch mit zwei Pistolen bewaffnet gewesen sein. Ob es sich dabei um scharfe Waffen, Schreckschusswaffen oder Nachbauten echter Waffen handelt, konnten die Zeugen nicht einschätzen.

Nachdem die alarmierte Polizei eingetroffen war, konnten sie den Mann wohl auf der Wiese hinter dem Mehrfamilienhaus antreffen und haben ihn aufgefordert, die Waffen abzulegen. Nachdem der Mann nicht darauf reagierte, gab es nach den Aussagen der Anwohner zunächst einen Warnschuss, dann wurde gezielt geschossen.

Der Mann weigerte sich, seine Waffen wegzulegen – dann wurde geschossen

Am frühen Abend dann bestätigen die Staatsanwaltschaft Ulm und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg das Geschehen: Demnach misslang der Einbruch, weil es dem Bewohner gelungen war, den 26-Jährigen am Eindringen in die Wohnung zu hindern. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hielt sich der Mann, „der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand“, im Innenhof des Gebäudes auf. Nachdem er sich trotz mehrfacher Aufforderung geweigert habe, die Waffen wegzulegen, gaben die Einsatzkräfte mehrere Schüsse auf ihn ab. Der 26-Jährige soll bereits in der Vergangenheit psychisch auffällig gewesen sein.

Ob es sich bei den Waffen des 26-Jährigen um scharfe Schusswaffen oder um täuschend echt aussehende Anscheinswaffen handelt, sei – ebenso wie der genaue Ablauf des Geschehens – Gegenstand der laufenden Ermittlungen.