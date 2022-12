Ulm

Schutz vor dem Erfrierungstod: "Ulmer Nester" werden wieder aufgestellt

In den nächsten Tagen werden die beiden "Ulmer Nester" wieder am Karlsplatz und am Alten Friedhof aufgestellt, spätestens Ende kommender Woche sind sie einsatzbereit.

Die in Ulm entwickelten Schlafkapseln bieten Obdachlosen, die nicht das Übernachtungsheim aufsuchen können oder wollen, während der kalten Jahreszeit einen Kälteschutz in der Nacht. 2019 waren die Ulmer Nester erstmals im Einsatz, seit 2021 in neuem Design und mit verbesserter Funktionalität. Dieses überarbeitete Modell kommt auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz. Die Nester bestehen aus einer pulverbeschichteten Stahlplattenkonstruktion und sind technisch so ausgestattet, das beispielsweise Wärmeisolation und Versorgung mit Frischluft sichergestellt sind. 7 Bilder Kleines Wohnmobil statt Sarg: So sieht das neue "Ulmer Nest" aus Foto: Alexander Kaya Sensoren melden, wenn die Schlafkapsel belegt ist Sensoren melden auch, wenn ein Nest aufgesucht und von innen verriegelt wird. Diese Meldung geht beim Caritasverband Ulm/Alb-Donau ein, woraufhin am nächsten Morgen ein Mitarbeitender zum Nest geht, um den Übernachtungsgast über die Angebote der Wohnungslosenhilfe wie Fachberatung, Wärmestube und Übernachtungsheim zu informieren, ihn gegebenenfalls an weiterführende Angebote zu vermitteln und mit einer Tasse Tee zu versorgen. In Ulm gibt es seit vielen Jahren ein breites Angebot für Wohnungslose, das gemeinsam von der Stadt Ulm und den Trägern der Wohnungslosenhilfe, dem Deutschen Roten Kreuz und der Caritas, verantwortet wird, wie ein Übernachtungsheim, eine Tagesstätte oder einen Kältebus, der auch jetzt wieder unterwegs ist. Die Firma Barz unterstützt bei der Reinigung der Nester. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Das Ulmer Nest, ein Baustein in der Obdachlosenhilfe Das Ulmer Nest sei demnach "ein zusätzlicher Baustein", der die Regelangebote im etablierten und gut funktionierenden Konzept zum Erfrierungsschutz erweitert. Es ist eine niederschwellige Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur andere Menschen meiden und auch im Winter die Übernachtung im Freien einer Übernachtung mit mehreren Menschen zusammen vorziehen. Das betrifft auch Personen mit Hunden, für die eine Trennung von ihrem "Bezugspartner" nicht vorstellbar ist. Für sie ist das Ulmer Nest als Notschlaf- beziehungsweise Notübernachtungsgelegenheit konzipiert. (AZ)

