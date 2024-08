Schwer verletzte Frau bei der Wilhelmsburg gefunden

Vermutlich durch einen Sturz hat sich eine Frau in der Nähe der Ulmer Wilhelmsburg schwer verletzt. Der Unfall hat sich bereits am Montag ereignet, wurde aber erst jetzt von der Ulmer Polizei gemeldet.

Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Frau, die im Wald bei der sogenannten Trommelwiese saß. Die Polizei rückte an und fand eine schwer verletzte Frau. Zur weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die Identität der Frau geklärt werden. Es handelt es sich um eine 24-Jährige aus Ulm. Die Kriminalpolizei Ulm geht derzeit davon aus, dass es im Bereich der Wilhelmsburg zu dem schwerwiegenden Sturz kam und es ein Unfall war. Zu den Umständen ist aktuell nichts Näheres bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (AZ)