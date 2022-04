Schwerer Unfall in Ulmer Innenstadt: Polizei vermutet illegales Autorennen

Zwei 18-Jährige sollen sich laut Polizei in der Ulmer Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert haben. Einer von ihnen krachte gegen eine Hauswand.

In der Ulmer Innenstadt soll nach einem laut Polizei wohl illegalen Autorennen ein schwerer Unfall ereignet haben. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch nicht nur an einem Auto ein Schaden von 15.000 Euro. Der Wagen war unter anderem gegen Schaufenster gekracht.

Wie die Polizei mitteilt, seien am Montagabend gegen kurz nach 22.15 Uhr zwei 18-Jährige mit ihrem Audi und BMW in der Olgastraße in Richtung Frauenstraße unterwegs gewesen. Ersten Erkenntnissen fuhren sie wohl deutlich zu schnell.

An einer roten Ampel musste der BMW-Fahrer halten. Der Audi-Fahrer soll seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst in der Frauenstraße und anschließend in der Neue Straße fortgesetzt haben. In der Neuen Straße fuhr der Fahrer des Audi in Richtung Ehinger Tor. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er an einem Fahrbahnteiler im Bereich der Glöcklerstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Der 18-Jährige kam nach rechts ab und prallte gegen ein Gebäude. Dabei beschädigte er mehrere Schaufenster von Geschäften und beschädigte Verkehrseinrichtungen.

Illegales Autorennen in Ulm: Polizei beschlagnahmt Führerscheine

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die beiden Autofahrer sich ein nicht erlaubtes Autorennen geliefert. Von beiden Autofahrern beschlagnahmte die Polizei die Führerscheine. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi beziffert die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Audi und des BMW auf dem Ulmer Altstadtring geben können oder von deren Fahrweise gefährdet wurden. (AZ)