Schwerer Unfall mit sechs Verletzten in der Blaubeurer Straße

Wegen einer folgenschweren Kollision muss die Blaubeurer Straße in Ulm vier Stunden lang gesperrt werden. Mehrere Menschen werden verletzt.

Sechs Verletzte forderte ein schwerer Unfall am Ostersonntagabend auf der Blaubeurer Straße in Ulm. Ein Autofahrer wollte aus einem Tankstellengelände nach links abbiegen und übersah dabei ein von links kommendes Fahrzeug. Gegen 20 Uhr am Abend kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß, als der Fahrer eines Audi abbog und dabei von einem stadtauswärts fahrenden Mercedes gerammt wurde.

Nachdem der Mercedes auf das linke Vorderrad des Audi geprallt war, drehte sich der so, dass er er mit seiner linken hinteren Ecke in die hintere rechte Tür des Mercedes schlug. Der Audi wurde einige Meter weggeschoben, der Mercedes blieb schwer beschädigt teilweise auf der Gegenfahrspur stehen. Trümmerteile verteilten sich über alle vier Fahrspuren der Blaubeurer Straße.

Ein Sachverständiger muss nun für Aufklärung des schweren Unfalls sorgen

Der Rettungsdienst rückte mit sechs Wagen an, dazu ein Notarzt und ein Einsatzleiter. Die Feuerwehr kam mit rund 20 Wehrleuten, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen. Wegen der einbrechenden Dunkelheit musste die Unfallstelle für die Rettungsarbeiten und auch für die Spurensicherung ausgeleuchtet werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, um gemeinsam mit der Polizei den genauen Hergang mit den Sichtverhältnissen und den gefahrenen Geschwindigkeiten zu ermitteln. Bis zur Bergung der beiden Unfallwracks und der Reinigung der Fahrbahn blieb die Blaubeurer Straße rund vier Stunden voll gesperrt.