Ulm

vor 45 Min.

Schwerer Unfall bei illegalem Autorennen: "Ich dachte, alle sind gestorben"

Plus 18-Jährige sollen sich laut Polizei ein illegales Autorennen geleistet haben. Einer kracht mit seinem Wagen in die Schaufenster von Geschäften. Die Inhaber sind fassungslos.

Von Michael Kroha

Zwei 18-Jährige aus dem Kreis Neu-Ulm sollen sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am späten Montagabend in der Ulmer Innenstadt ein illegales Autorennen geleistet haben. Einer von ihnen verliert kurz vor der Unterführung zum Ehinger Tor die Kontrolle über seinen Wagen, rammt erst vier Poller und kracht dann in die Schaufenster von drei Geschäften. Halim Aydin, Inhaber der betroffenen Mode-Boutique, war nur eine halbe Stunde vorher noch in seinem Laden und dekorierte. "Wäre ich drin gewesen, ich hätte Pech gehabt", sagt der 43-Jährige am Tag danach, während er in seinem Laden die Scherben zusammenkehrt. Noch in der Nacht, unmittelbar nach dem Unfall, war er vor Ort: "Ich dachte, alle im Auto sind gestorben."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen