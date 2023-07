Ulm

Schwörkonzert erstmals an neuem Ort: Das erwartet das Publikum

Plus Eigentlich sind das klassische Schwörkonzert und das Ulmer Münster untrennbar miteinander verbunden - heuer muss es dennoch umziehen. Was das Publikum erwartet.

Das Schwörkonzert als Auftakt des Schwörwochenendes in Ulm ist seit seinen Ursprüngen mit dem Ulmer Münster verbunden. Auch wenn es online auf etlichen Seiten falsch angekündigt wird: In diesem Jahr muss es erstmals wegen der bekannten Sanierungsarbeiten, die nach dem Abbrechen eines Stückes Putz begannen, in die Pauluskirche verlegt werden und findet nicht im Münster statt.

In der Pauluskirche werden der Motettenchor der Münsterkantorei, der Tübinger Bachchor und das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm unter der Leitung von Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland Max Bruchs „Moses“-Oratorium aufführen. Beginn am Samstag, 22. Juli wird um 19 Uhr sein. Bruchs im Januar 1895 uraufgeführtes und archaisch anmutendes Oratorium, das die Lebensgeschichte des alttestamentarischen Israeliten-Führers Moses in vier Teilen vom Aufenthalt auf dem Berg Sinai bis zu Moses Tod nachzeichnet, wird selten aufgeführt. In Ulm erklingt es tatsächlich erst zum zweiten Mal – zum ersten Mal wurde es im Ulmer Münster bei der Amtseinführung von Wieland gespielt. Solisten der Aufführung am Samstag sind Christine Reber (Sopran), André Khamasmie (Tenor) und Daniel Blumenschein (Bass).

