Schwörmontag 2023: So bereiten sich die Zillenfahrer aufs Nabada vor

Die Zillenfahrer bereiten sich in ihrer Generalprobe auf das Nabada vor. Am Montag wird die Donau deutlich voller werden.

Plus Am Schwörmontag steuern rund 80 Freiwillige mit ihren Zillen die Themenboote die Donau hinab. Keine ganz leichte Aufgabe, wie die Generalprobe zeigt.

Von Florian Lang

Ganz sicher kann nicht gesagt werden, ob Luca Kleinknecht nervös oder nur sehr konzentriert ist. Vorsichtig nimmt der 22-Jährige das Paddel in die Hand, steigt in den vorderen Teil der Zille und lauscht aufmerksam den Anweisungen seines Bootsführers. Die Generalprobe der Zillenfahrer am Mittwoch ist sein erstes Training, sein erstes Mal am Ruder einer Zille, aber Luca hofft, den Sprung ins Team dennoch zu schaffen. Während er das Paddel schwingt und sich das Floß langsam auf die Donau hinausbewegt, winken und jubeln draußen am Ufer einige derer, die es sich nahe des Edwin-Scharff-Hauses gemütlich gemacht haben. Ob an Land oder auf dem Wasser, nicht nur bei Luca ist die Vorfreude auf das bunte Treiben am Schwörmontag 2023 riesig.

Die aufwendigen Themenboote sind das Herzstück des Nabada am Schwörmontag

Die Themenboote, die jährlich das lokalpolitische Geschehen persiflieren, sind das Herzstück des Nabada. Dafür, dass sich die Fähren sicher durch die vielen "wilden" Nabader schlängeln, sorgen die Ulmer Zillenfahrer mit ihren Flößen. Die bestehen aus zwei Zillen, die mit einer Platte aus Holzlatten verbunden sind, welche später die aufwendigen Aufbauten der Darsteller trägt. Jeweils vier Frauen und Männer steuern die Wassergefährte und weil beim Nabada gefühlt die halbe Stadt die Donau entlangtreibt, müssen Altgediente und neue Freiwillige wie Luca das Steuern üben und den Ablauf einstudieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

