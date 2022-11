Schwörmontag 2023: Fanta 4 kommen am Sonntag auf den Ulmer Münsterplatz

Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Die Fantastischen Vier alias "Fanta Vier" treten 2023 am Sonntag vor Schwörmontag in Ulm auf. Bald gibt es Tickets.

Die Fantastischen Vier oder noch bekannter als "Fanta Vier" treten am Sonntag vor dem Schwörmontag beim Schwörfestival 2023 auf dem Ulmer Münsterplatz auf. Das teilte Radio 7 am Mittwochmorgen mit. Der regionale Radiosender veranstaltet in diesem Jahr das Event vor dem höchsten Kirchturm der Welt.

Das Leben und die Musik feiern, im verschwitzten Getümmel am Münsterplatz. Beim Schwörkonzert 2023 wird das sicherlich wieder so sein. Foto: Kaya (Archivbild)

Das Konzert steigt mit der legendären deutschen Hip-Hop-Band am 23. Juli 2023. "Es ist uns eine große Ehre wieder das Radio 7 Schwörfestival auf dem Müsterplatz in Ulm ausrichten zu können. Die Fantastischen Vier waren unser absoluter Wunschact. Eine großartige Band aus der Region mit einer Strahlkraft weit darüber hinaus", wird Karsten Wellert, der Geschäftführer von Radio 7 zitiert.

Weltstars in Ulm: Die Chronik der Münsterplatz-Konzerte 1 / 24 Zurück Vorwärts 1999: Dieter Thomas Kuhn

2000: Xavier Naidoo

2001: Pur

2002: 80er-Jahre-Programm (nach Absage von Joe Cocker)

2003: Nena

2004: Helmut Lotti

2005: Joe Cocker

2006: The Who

2007: Pink

2008: Liza Minelli

2009: Simply Red

2010: Dieter Thomas Kuhn

2011: Jamiroquai

2012: Elton John

2013: Tim Bendzko, Frida Gold, Christina Stürmer/Glasperlenspiel

2014: Neil Young

2015: Die Fantastischen Vier

2016: Revolverheld

2017: Scorpions

2018: Dieter Thomas Kuhn

2019: Scooter

2020/2021: ausgefallen wegen Corona

2022: Tote

2023: Die Fantastischen Vier

Schwörkonzert 2023: Ticket-Vorverkauf für Fanta 4 gibt es ab Freitag

Der Ticketvorverkauf für das Schwörkonzert am Sonntag mit der bundesweit bekannten Stuttgarter Truppe beginnt bereits am Freitag, 25. November. Mit einem Augenzwinkern weißt der Radiosender daraufhin: "auch ideal als Weihnachtsgeschenk". "Fanta Vier" waren 2019 schon einmal in der Region, damals aber zu ihrem Tourneeauftakt in Neu-Ulm. 2015 traten sie auch schon einmal beim Schwörkonzert auf dem Ulmer Münsterplatz auf. (AZ)