Schwörmontag 2023: Schwörrede im Ulmer Münster - Findet das Nabada statt?

Ein Unwetter zog in der Nacht zum Schwörmontag über den Raum Ulm. Auch heute sind die Wettervorhersagen nicht optimal. Was heißt das fürs Nabada und die Schwörfeier?

In der Nacht zum Schwörmontag hat es im Raum Ulm und Neu-Ulm ein Unwetter gegeben. Es regte und blitzte. Und auch der Schwörmontagmorgen zeigt sich bislang nicht von der allerbesten Seite - zumindest wenn man sich einen gemütlichen Tag im Schlauchboot beim Nabada bei blauem Himmel und praller Sonne vorgestellt hat. Wie sehen die Prognosen für heute aus? Was macht das Wetter? Und was bedeutet das für das bunte Treiben auf der Donau sowie die Schwörrede? Bei der Stadt Ulm war die Entscheidung gegen kurz nach 9 Uhr noch nicht gefallen, inzwischen herrscht zumindest in einem Fall Klarheit.

"Es wird gerade beraten", sagte eine Stadtsprecherin zunächst erst noch im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es ist dieses Jahr nicht leicht." Normalerweise wird die Schwörfeier samt Schwörrede von Ulms Oberbürgermeister auf dem Weinhof abgehalten. Dort waren auch bereits alles Vorbereitungen getroffen, die Stühle aufgestellt. Aber die Wetterprognosen waren nicht eindeutig genug, daher zögerte man. Bei Regen oder gar Unwetter wird die Schwörrede ins Ulmer Münster verlegt. Auch dort sei schon alles entsprechend vorbereitet, so die Stadtsprecherin weiter. Los geht's um 11 Uhr, auch unabhängig vom Wetter. Gegen 9.30 Uhr gibt die Stadt dann in einer Instagram-Story bekannt: Witterunbedingt wird die Feier ins Ulmer Münster verlegt. Die Schwörrede kann auch über den offiziellen Live-Stream verfolgt werden.

Schwörmontag in Ulm: Findet das Nabada 2023 statt?

Beim Nabada, das um 16 Uhr startet, ist für eine finale Entscheidung noch etwas mehr Zeit. Rettungskräfte der Wasserwacht haben sich zwar zum Teil schon entlang der Donau in Stellung gebracht. Zwischen 10 und 11 Uhr findet jedoch noch eine Besprechung der Einsatzkräfte statt. Auch hier sei der Groschen wohl noch nicht endgültig gefallen, gibt die Stadtsprecherin um kurz nach 9 Uhr zu verstehen. Bei Regen soll es stattfinden. Besteht allerdings Gewittergefahr wird es abgesagt. Dann werden traditionell rote Körbe am Ulmer Münster aufgehängt.

Eine aktuelle Vorhersage von wetter.com für Ulm meldet zwischen 11 und 12 Uhr leichten Regen und windig. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt demnach bei 90 Prozent. Allerdings sind lediglich 0,2 Liter pro Quadratmeter angekündigt. Gegen 16 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit nur noch bei 35 Prozent und 0 Liter pro Quadratmeter. Heiß wird es jedoch heute den ganzen Tag über nicht. Als Höchsttemperatur werden 23 Grad angegeben. Sollte eine Entscheidung auch zum Nabada gefallen sein, will die Stadtverwaltung über alle zur Verfügung stehen Kanäle informieren.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

Lesen Sie dazu auch