Schwörmontag: Schlechtes Benehmen gegenüber Einsatzkräften ist ein Unding

Lokal Ohne die Ehrenamtlichen wären viele Großveranstaltungen kaum umsetzbar. Wer da übergriffig wird oder die Einsatzkräfte von der Arbeit abhält, sollte besser daheim bleiben.

Nicht nur der Schwörmontag mit dem Mega-Event Nabada wäre ohne die vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht möglich. Auch bei Konzerten, Dorffesten, Fußballspielen werden sie gebraucht. Ob Rotes Kreuz, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund, Freiwillige Feuerwehr, Wasserwacht oder DLRG - je nach Veranstaltung stehen von diesen Organisationen Freiwillige für den Ernstfall bereit.