Sechs Richtige: Lotto-Spieler aus Ulm gewinnt 1,6 Millionen Euro

Ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin aus Ulm darf sich freuen: Bei der Ziehung „6aus49“ am Mittwoch hat eine Tipperin oder ein Tipper aus der Donaustadt auf die sechs richtigen Gewinnzahlen gesetzt und räumte damit mehr als 1,6 Millionen Euro ab. Das teilte eine Sprecherin der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Donnerstag mit.

Jener Glückspilz kreuzte demnach bei der Tippabgabe die Zahlen 4, 14, 19, 26, 35 und 40 an und lag damit goldrichtig. Lediglich die korrekte Superzahl 0 fehlte zum Knacken des noch größeren Jackpots. Doch auch so darf sich die Ulmerin oder der Ulmer über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen. Der „Sechser“ ist exakt 1.664.452,00 Euro wert, komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der Klasse 2 im „Lotto 6aus49“ liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen.

Wer die oder der Glückliche ist, ist Lotto Baden-Württemberg nach eigenen Angaben noch nicht bekannt. Der nur für diese Ziehung gültige Spielschein wurde in einer Annahmestelle in Ulm abgegeben. Zum Abruf des Gewinns ist jetzt die gültige Spielquittung erforderlich. Diese kann die Gewinnerin oder der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Lotto BW-Zentrale in Stuttgart einreichen. (AZ)