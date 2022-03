Sechs Verletzte nach Kleinlaster-Unfall: Dönerfleisch landet auf der A8

Ein Kleinlaster überschlägt sich auf der A8 bei Ulm-West. Ein Mann wird schwer verletzt. Auch zwei Kinder müssen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der A8 bei Ulm-West sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Kleinlaster hatte sich überschlagen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München zeitweise voll gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau und Behinderungen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 6.20 Uhr ein 56-Jähriger mit seinem Kleinlaster der Marke Iveco in Richtung München. Auf Höhe Dornstadt hatte das Fahrzeug einen Reifenplatzer. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte über die Fahrbahn. Der Iveco überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Autobahn-Unfall nahe Ulm: Dönerfleisch auf der Fahrbahn verteilt

Am Klein-Lkw platzte der Kühlaufbau auf und tiefgefrorenes Dönerfleisch verteilte sich über die Autobahn. Der Fahrer des Klein-Lkw verletzte sich schwer und konnte noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Auf dem linken der drei Fahrstreifen fuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW. Er machte eine Vollbremsung. Ein hinter dem VW fahrender 52-Jähriger in seinem Audi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte dem VW in das Heck.

In beiden Autos waren jeweils vier Personen, darunter auch Kinder. Fünf Personen wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten - darunter auch zwei sieben und neun Jahre alte Kinder. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Iveco schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

A8-Unfall bei Ulm-West: Zwei Kinder müssen verletzt ins Krankenhaus

Vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Einsatzleiter Rettungsdienst waren dazu vor Ort. Die Feuerwehren aus Dornstadt und Ulm mussten auslaufendes Öl abbinden, das Reinigen der Fahrbahn übernahm die Autobahnmeisterei mit einer Kehrmaschine.

Infolge des Unfalls entstand ein größeres Trümmerfeld auf der gesamten Fahrbahn und blockierte die Autobahn. Die Polizei bat über die Sozialen Netzwerke, eine Rettungsgasse zu bilden. Ab etwa 8.30 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Durch den Unfall bildete sich ein Stau von bis zu 18 Kilometern. Die Behinderungen dauern zur Stunde an. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Erst am Sonntagabend hatte es auf der A8 bei Ulm einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Hier wurden zwei Menschen verletzt. Ebenfalls war allerdings ein Kleintransporter daran beteiligt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (mit krom)