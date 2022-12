Sedelhöfe in Ulm entscheiden sich für Spende statt Weihnachtsbeleuchtung

Der Besitzer des Einkaufsquartiers gegenüber des Ulmer Hauptbahnhofs hat für mangelnde Lichter eine gute Erklärung.

DC Developments spendet 5.000 Euro an das Hospiz Ulm. Aktuell würden Spenden insbesondere für das neue Hospiz-Haus benötigt, in dem alle Dienste des Vereins, der sich um die Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen kümmert, zusammenlaufen. "Wir haben uns dieses Jahr im Sinne unserer sozialen sowie ökologischen Verantwortung bewusst dafür entschieden, das für die Weihnachtsdekoration in den Sedelhöfen vorgesehene Budget an den Ulmer Hospiz-Verein zu spenden. Damit beginnen wir eine langfristige Partnerschaft, bezüglich derer wir mit den Verantwortlichen bereits in engem Austausch stehen", sagt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments. (AZ)