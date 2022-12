Ulm

Der Blindenstock als Waffe? Sehbehinderte Frau in Ulmer Club diskriminiert

Plus Die lebenslustige Yvonne Gienger ist fast blind. Deswegen war sie in einem Club in der Ulmer Innenstadt nicht willkommen. Sie sagt: Ihr Glaube an das Gute ist erschüttert.

Früher war die Neu-Ulmerin Yvonne Gienger öfter in dem stadtbekannten Club in der Ulmer Innenstadt, der ihr so gut gefiel. Nachdem dort der Pächter gewechselt hatte, besuchte sie ihn erst einmal nicht wieder, wie sie erzählt. Kürzlich war sie dann aber doch neugierig, ging mit einem Bekannten zu dem Club und machte eine ganz schlechte Erfahrung, die sie schwer mitnahm. Denn, so berichtete Yvonne Gienger, ihr wurde der Aufenthalt im Club verwehrt, weil sie (mittlerweile) so gut wie blind ist und einen Blindenstock dabei hatte, der dem Personal auch zu gefährlich erschien.

