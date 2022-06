Ukraine/Ulm

vor 21 Min.

Seine Lunge wurde im Krieg zerschossen – in Ulm singt Sergey Ivanchuk wieder

Bariton Sergey Ivanchuk und Maryna Zubko. Die am Theater Ulm engagierte Sängerin unterstützt ihren Landsmann mit Gesangsunterricht und Atemübungen.

Lokal Er rettete Menschen aus dem Krieg, dann wurde Sergey Ivanchuk von Schüssen getroffen. In Ulm wurde der Opernsänger behandelt. Nun tritt er beim Donaufest auf.

Von Dagmar Hub

Sergey Ivanchuk wirkt entspannt, als er auf dem Münsterplatz eine Limonade trinkt. Da knallt es, ein Flugzeug durchbricht die Schallmauer. Den 29-jährigen ukrainischen Opernsänger durchzuckt eine Panikreaktion. "Eine Bombe!", reagiert es in ihm. Die inneren Bilder wird der Ukrainer noch lange nicht loswerden, der schwer verletzt zur medizinischen Behandlung nach Ulm gebracht worden war. Sergey Ivanchuk ist unendlich dankbar für die medizinische und persönliche Hilfe, die er hier erfährt. Bald wird ihn sogar Publikum in Ulm erleben: Der Bariton soll bei der Eröffnung des Donaufestes am Freitag die Nationalhymne der Ukraine singen. Das Donaufest steht im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

