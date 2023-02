Goldschmied bei Ehinger Schwarz will halbes Jahrhundert Wissen weitergeben

Plus Bernhard Pfund hat Wissen gesammelt, das sonst niemand hat. Bevor er in Rente geht, möchte er es weitergeben. Denn die Werkstatt ist das Herz von Ehinger Schwarz.

Seine Augen sind schlechter geworden, mit der rechten Hand hat Bernhard Pfund manchmal Probleme. Früher, erzählt er, habe man gesagt: Goldschmiede werden nicht alt. Die Körperhaltung, die Verletzungsgefahr, der Feinstaub, die Chemikalien. Bernhard Pfund ist 65, seit beinahe einem halben Jahrhundert arbeitet er für Ehinger Schwarz. Noch ein weiteres Jahr lang wird er sich um die Technik in der Werkstatt kümmern. Wird die Jüngeren einarbeiten. Wird ihnen die Geräte und Maschinen erklären, die es in vielen anderen Goldschmiedebetrieben gar nicht gibt. Technik, die ihm bis heute Freude macht. Technik, wegen der er seine eigentlichen Pläne beiseite schob.