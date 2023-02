Seit einem Jahr Krieg: Warum es ein Konzert zum Jahrestag gibt

Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft will mit einem Benefizkonzert eine Botschaft der Zuversicht verbreiten.

Ein Jahr schon tobt der Angriffskrieg auf die Ukraine. Am 24. Februar jährt sich der Kriegsbeginn. Ein Anlass für ein festliches Ereignis ist jener Tag nicht – wohl aber ein Anlass, von Ulm aus eine Botschaft der Zuversicht in die Welt zu tragen und um für Spenden zu werben – und dies mit Musik auf hohem Niveau.

Das Geld soll an ein Waisenhaus in Lemberg, in dem ukrainische Kinder leben, die ihre Eltern im Krieg verloren haben, und an ein Notfallkrankenhaus in Lemberg gehen. Ein hochkarätig besetztes Konzert im Stadthaus will am 25. Februar diese Zuversicht verbreiten – und Unterstützung für die ausgewählten Projekte in der Ukraine geben. "Zuversicht" heißt auch ein Werk, das der in Kiew lebende Komponist Vitaliy Vyshynskyi während des Krieges für Maryna Zubko, aus der Ukraine stammende Koloratursopranistin und seit 2018 Mitglied des Musiktheaterensembles am Theater Ulm, geschrieben hat. Am 25. Februar wird es im Stadthaus uraufgeführt. Wenn die Anreise möglich ist, wird der Komponist Vitaly Vyshynskyi zur Uraufführung kommen und über die aktuelle Situation von Künstlern und Künstlerinnen in Kiew sprechen.

Auch der kriegsverletzte Opernsänger Serhii Ivanchuk ist bei dem Konzert dabei

Mit dabei sein wird im Stadthaus auch der ukrainische Bariton und Vereinsbotschafter der DUG (Deutsch-Ukrainische Gesellschaft) Serhii Ivanchuk, der durch seinen zivilen Einsatz für Flüchtlinge im Ukraine-Krieg berühmt wurde. Seit Ivanchuks Verletzungen im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus behandelt wurden, setzt er sich von Ulm aus weiter für die Ukraine ein. Bekannt geworden ist Serhii Ivanchuk auch dem ukrainischen Präsidenten, mit dem der Opernsänger, der bis Kriegsbeginn in Italien studiert hatte, schon gemeinsam auf dem Titel des US-Magazins TIME zu sehen war.

Um die Auftritte der Solisten herum hat der Verein gemeinsam mit Timo Handschuh, dem ehemaligen Generalmusikdirektor des Theaters Ulm, und mit Maryna Zubko ein Programm mit Werken aus Europa und Südamerika zusammengestellt: Kompositionen unter anderem von Schubert, Mahler, Strauss oder Piazzolla. Begleitet werden Maryna Zubko, Serhii Ivanchuk und Mykhailo Hnatiuk, Absolvent der "Nationalen Musikakademie der Ukraine Peter Tschaikowski" in Kiew und Mitglied des Chorensembles im Musiktheater der Stadt Ulm, von Timo Handschuh am Flügel.

