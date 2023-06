Sekundenschlaf? Autofahrer kracht in Baustelle

Ein 33 Jahre alter Mann fährt mit seinem Auto gegen eine Absperrung in der Karlstraße in Ulm. Nicht alle Folgen des Unfalls sind klar.

Am Montag war wohl ein Sekundenschlaf die Ursache für einen Unfall in Ulm. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.30 Uhr war ein 33-Jähriger in der Karlstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe des geänderten Fahrbahnverlaufs im Bereich einer Baustelle kam es zum Unfall. Wohl infolge eines Sekundenschlafs krachte er mit seinem Mercedes in die Absperrung der Baustelle. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Am Mercedes des 33-Jährigen entstand etwa 1.500 Euro Schaden. Der Sachschaden an der Baustelle ist bislang unklar. (AZ)