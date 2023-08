Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der B10 in Ulm

Ein 22-Jähriger schläft am Steuer ein und verursacht einen Verkehrsunfall auf der B10 in Ulm. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Vermutlich weil er in einen Sekundenschlaf verfallen war, hat ein 22-Jähriger auf der B10 in Ulm einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw-Fahrer gerade auf der linken Spur in Richtung Geislingen unterwegs, als er kurz nach dem Lehrer-Tal-Tunnel am Steuer einschlief. Dabei geriet der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die rechte Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines 44-Jährigen.

46-Jährige wird bei Unfall auf der B10 in Ulm leicht verletzt

Bei dem Unfall wurde die 46-jährige Beifahrerin des 44-Jährigen leicht verletzt, außerdem entstand laut der Polizei Ulm ein Schaden an den beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 2000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige, seinen Führerschein durfte er jedoch nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft behalten. (AZ)