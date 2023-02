Ulm

vor 40 Min.

Selenskyj der neue Che Guevara? Wie eine Ulmer Initiative der Ukraine hilft

Plus Der ukrainische Präsident als Ikone der Freiheit – auf T-Shirts, die eine Ulmer Initiative vertreibt. Dahinter steckt ein Hilfsprojekt. Und nicht nur das.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Einer wie Che Guevara. Eine Ikone des Kampfes für die Freiheit. Ein Mann, der sich in den ersten Kriegswochen zweimal am Tag im olivgrünen T-Shirt mit einer Videobotschaft aus einem Bunker zu Wort meldete. "Das hat sich in das Weltgedächtnis eingeprägt", findet Thomas Kienle. Der Ulmer Anwalt war dabei, als die Idee entstand: Wolodymyr Selenskyj als bunte Pop-Art-Ikone auf T-Shirt. Nestor Aksiuk, Ulmer Unternehmer mit ukrainischen Wurzeln, hat sein Netzwerk genutzt, um das Design auszuarbeiten. Jetzt ist "Zelensky T-Shirt" ein Pfeiler eines umfangreichen Hilfsprojekts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen